سقطت من الرابع.. جثة قاصر تثير لغزا في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت قاصر مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنزلها مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بقرية شبرامنت.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب وعثر على جثة "منة عادل" 15 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي.

المعاينة أرجعت سبب الوفاة إلى سقوط الفتاة من شرفة مسكنها في ظروف غامضة، ونقلت الجثة إلى مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.