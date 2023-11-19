"كانت بتنشر السجاد".. المشهد الأخير في حياة قاصر بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلُصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة فتاة أسفل مسكنها بأبو النمرس.

تبين بالفحص أن ذات الـ15 ربيعًا كانت تباشر أعمال منزلية "بتنشر السجاد" اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال.

بداية الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوبمن إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بقرية شبرامنت.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب وعثر على جثة "منة عادل" 15 سنة، ترتدي ملابسها كاملة وتوجد به كسور متفرقة ونزيف خارجي.

المعاينة أرجعت سبب الوفاة إلى سقوط الفتاة من شرفة مسكنها نتيجة اختلال توازنها، ونقلت الجثة إلى مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.