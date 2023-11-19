شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: مقتل 3 نساء وفتاة فى إطلاق نار بولاية تينيسى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت عملية مطاردة الرجل المشتبه به فى مقتل ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما فى ممفيس بولاية تينيسى الأمريكية، بعد أن أعلنت الشرطة العثور عليه يوم الأحد مقتولا بطلق نارى.

وأعلنت إدارة الشرطة فى ممفيس عن وفاة مافيس كريستيان جونيور، 52 عاما، بالقرب من مكان الحادث بعد اكتشاف جثته داخل سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء.

وكان المحققون يبحثون عن كريستيان للاشتباه به فى مقتل امرأة بالرصاص مساء السبت.

وقالت الشرطة الأمريكية فى وقت سابق: "تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادث فى سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء باتجاه مجهول".

كما أشار كريستوفر ويليامز المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس لوقوع حادثة إطلاق نار، فى فيلدلارك درايف، تسببت بمقتل امرأة وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، فيما تركت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما فى حالة حرجة. وهناك إطلاق النار آخر على بعد 13 ميلا على طريق وارينجتون، نجم عنه مقتل امرأة، بحسب الشرطة.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا ولم تقدم معلومات عن نوعية ارتباط الضحايا بالمشتبه به.