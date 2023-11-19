شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس النرويجي للاجئين: نشكر مصر على جهودها بإدخال المساعدات عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند إن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر.. ولا مكان آمنا في القطاع.

وأضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه نقدم الشكر لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وتابع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أنه لدينا اتفاق مع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة.