شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلى على غزة فى لوزان بسويسرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ناحية أخرى، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن وبشكل آمن إلى السكان المدنيين في غزة.

وقال الرئيس الفرنسى فى تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" "يجب إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبشكل آمن وحتى يتحقق ذلك، يتعين التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

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