شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في المعارك بقطاع غزة .

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".