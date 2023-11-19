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جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه فى معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود.

 

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في المعارك بقطاع غزة .

 

وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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