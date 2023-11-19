شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 29 آلية إسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن وسائل الإعلام الفلسطينية قالت إن الفصائل أعلنت تدمير 29 آلية إسرائيلية اليوم في غزة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.