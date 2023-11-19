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هطول أمطار على المعتمرين في الحرم المكي الشريف وسط أجواء روحانية

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القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء روحانية، شهد الحرم المكي الشريف هطول أمطار بغزارة على المعتمرين اليوم، وسرعان ما انتشرت الصور التي ظهرت فيها تلك الأجواء، مع تزايد أعداد زوار الحرم للدعاء والتواجد في تلك الأجواء التي يتمناها الكثيرون، وهي لحظات هطول الأمطار على المعتمرين.

ونشرت الصفحة الرسمية  لـ رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، عدة صور ظهر من خلالها توثيق هطول الأمطار على المعتمرين، وكتبت " اللهمّ اجعل هذه الأمطار بركة وخير لنا، وارزقنا معها الرضا واجعلنا لك شاكرين، حامدين، ذاكرين، طائعين، واجعلنا يا إلهي من أوليائك الصالحين".

الامطار في الحرم اليوم
الأمطار في الحرم اليوم

 

هطول الامطار اليوم في الحرم
هطول الأمطار اليوم في الحرم

 

هطول الامطار
هطول الأمطار

 

الأمطار في الحرم
الأمطار في الحرم

 

هطول الامطار على الحرم المكي
هطول الأمطار على الحرم المكي

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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