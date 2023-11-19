شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على المعتمرين في الحرم المكي الشريف وسط أجواء روحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء روحانية، شهد الحرم المكي الشريف هطول أمطار بغزارة على المعتمرين اليوم، وسرعان ما انتشرت الصور التي ظهرت فيها تلك الأجواء، مع تزايد أعداد زوار الحرم للدعاء والتواجد في تلك الأجواء التي يتمناها الكثيرون، وهي لحظات هطول الأمطار على المعتمرين.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، عدة صور ظهر من خلالها توثيق هطول الأمطار على المعتمرين، وكتبت " اللهمّ اجعل هذه الأمطار بركة وخير لنا، وارزقنا معها الرضا واجعلنا لك شاكرين، حامدين، ذاكرين، طائعين، واجعلنا يا إلهي من أوليائك الصالحين".



الأمطار في الحرم اليوم



هطول الأمطار اليوم في الحرم



هطول الأمطار



الأمطار في الحرم