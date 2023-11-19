شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: جميع القواعد لم تحترم في غزة.. ورصدنا تجاهل صريح لحياة المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن أونروا قالت إن جميع القواعد لم تحترم في تجاهل صريح لحياة المدنيين بغزة.

كما أفادت القناة أن الأونروا تقول إن الحرب في غزة وصلت إلى نقطة اللاعودة.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.