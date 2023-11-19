شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يطالبون الدول بعدم التعامل مع السفن الإسرائيلية.. ويؤكدون: نستهدفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق العسكرى باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن القوات البحرية الحوثية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطينى المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامى، وتحذر كافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية. وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.

وأكد استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويوقف جرائمه البشعة.

وكان الحوثيون، أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن التى تحمل علم إسرائيل والسفن التى تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التى تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.