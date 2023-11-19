شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف عددًا من القرى والبلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الاحتلال يقصف أطراف عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت في خبر عاجل لها، بأن هناك قصفا للاحتلال على منزل رئيس بلدية "الجبين" في لبنان.

وكان حزب الله أعلن استهدف موقعين إسرائيليين قبالة القطاع الغربى لجنوب لبنان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".