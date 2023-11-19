شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يؤكد انتظام الدراسة بجميع المدارس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على انتظام الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وءلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونفت المحافظة ما تم تداوله من إشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.