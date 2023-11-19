شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الرياضة المدرسية تلعب دورًا فعالا فى بناء شخصية الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية، على أهمية ممارسة الرياضة خاصة الرياضة المدرسية والتي تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.

وأضاف وزير التعليم، خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023: غيرنا الخريطة المدرسية وأصبح هناك يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية، متابعا: يتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا) ، بالإضافة إلى عرض رياضى.

كما توجه وزير التعليم بالشكر والتقدير بكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بالشكل المشرف، متنميا للجميع التوفيق والنجاح.

فيما ردد المشاركون في البطولة العربية المدرسية هتفات تدعم فلسطين وغزة خلال حفل افتتاح البطولة، فيما أكدت الدكتورة جيهان علام رئيسة منتخبات مصر المشاركة في منافسات البطولة العربية المدرسية، على أن منتخبات مصر على أتم الاستعداد لانطلاق منافسات البطولة، وتشارك منتخبات مصر في منافسات كرة القدم بنين وبنات وكذلك في منافسات السباحة، والتي تقام في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي، والأجهزة الفنية للمنتخبات تابعت على مدار الأيام الماضية الاستعدادات الفنية للاعبين.

وأكدت الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تشهد منافسات كرة القدم والسباحة على مستوى البنين والبنات للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، على ستاد الدفاع الجوي