التنسيقية تنظم زيارة لوفد المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

نظم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة لمجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إلى مجلس النواب، اليوم، وذلك بدعوة من النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

واستقبل مجلس النواب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وبدأت الزيارة بجولة داخل متحف البرلمان، والتعرف على أبرز قادة الحركات النيابية في تاريخ مصر، كما استقبلهم المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، في مكتبه.

كما حضر الوفد الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وشهد الطلاب كلمات النواب، ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، ووجه لهم التحية.

واستكمل الوفد برنامج الزيارة بدخول مكتبة البرلمان ثم حضور فيلم تسجيلي عن تاريخ مجلس النواب منذ نشأته، وعبر الوفد عن قيمة الزيارة ومردودها الإيجابي عليهم في جلسة مع النائب أحمد فتحي والنائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حضر أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، جلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ر أعضاء اللجنة، وممثلين عن الحكومة.

ويأتي ذلك على غرار المعسكر التدريبي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدريب وتأهيل اتحاد طلاب مدارس مصر للحياة السياسية يومي السبت والأحد الموافقين ١٨ و ١٩ نوفمبر الجاري.