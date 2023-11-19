هل سيؤثر اختطاف السفينة الإسرائيلية على الملاحة العالمية؟.. خبير يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

عقب اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على حادث اختطاف سفينة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين، ونفي إسرائيل بأن تكون السفينة تابعة لها، منوها أن الحادث سيكون له تأثير كبير على الملاحة العالمية.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن إيران لها 4 أذرع في المنطقة، هم حزب الله في لبنان وحزب الله في سوريا وحزب الله في العراق، والحوثيين في اليمن، لافتًا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بضرب منابع البترول، مؤكدًا على أن الحادث عدوان على طريق ملاحة عالمية وسيكون لها تأثير كبير على العالم أجمع، كما أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية.

وتابع: "جيبوتي تضم 6 قواعد عسكرية لعدة دول أورووبية وأمريكية"، لافتا إلى أن مصر لديها قوة بحرية قادرة على حمايتها بحرا والسادس في القوات البحرية على العالم مشيرًا إلى أن الحل العسكري سيكون الأخير إذا فشل الحل الدبلوماسي بشان السفينة المختطفة.