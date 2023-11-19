"ألماس ومشغولات ذهبية".. تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة فيلا بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقا (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا بمدينة نصر.

وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة في ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح الناري.