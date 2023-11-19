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تفاصيل نقل 30 طفل حديثى الولادة من غزة إلى مصر لتلقى العلاج.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت نقل 30 طفل حديث الولادة من مستشفى الشفاء لمستشفى تل السلطان برفح تمهيداً لنقلهم إلى مصر.

 

دعت الوزارة أهالى الأطفال التوجه إلى مستشفى تل السلطان برفح للتعرف على أطفالهم

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أشارت إلى إمكانية وجود مرافقة أمهاتهم أو ذويهم فى السفر

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أعلنت الوزارة أسماء الأطفال الذين سينقلون إلى مصر لتلقى العلاج وهم:

 

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أسماء الأطفال 

بنت نور البنا 

بنت هبه صالح 

ابن علا حجى 

ابن إسراء مرزوق 

ابن اسلام الحرازين 

بنت شيماء أبو خاطر 

ابن ألاء شلح 

ابن رنا سملخ 

بنت لبنى السك 

ابن فاطمة الهرش 

ابن نور ريحان 

بنت رغد المصرى

بنت هالة عروق 

ابن سوسن أبو عمشة 

ابن إسراء غبن 

ابن رغد المصرى

بنت أيه الداعور 

ذكر مجهول بعد القصف 

ابن حليمة عبد ربه 

بنت سناء ياسين

بنت روان الوادية 

الطفل محمد أكرم شبات 

بنتوردة الشوربجى 

ابن فاطمة دكة 

بنت سندس الكرد 

ابن نورا أبو حسان 

ابن وردة اسبيته 

بنت أمال أبو لبن 

بنت سوسن أبو عمشة 

بنت نور البنا 

بنت أيات الداعور

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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