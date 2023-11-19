شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعرب عن إدانته للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعرب عن إدانته للعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.