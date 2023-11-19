شكرا لقرائتكم خبر عن 50 امرأة وطفلًا مقابل 5 أيام تهدئة.. إعلام إسرائيلي يكشف صفقة المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إن حماس طلبت إدخال 400 شاحنة مساعدات ووقود إلى مستشفيات غزة والمخابز يوميا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في خبر عاجل على قناة الإخبارية، إن صفقة المحتجزين ستكون على مرحلتين في الأولى الإفراج عن 50 امرأة وطفلا مقابل 5 أيام تهدئه.

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه خلال أيام التهدئة ستعمل المقاومة على تحديد مواقع المحتجزين غير الموجودين لديها