شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث أوضاع غزة هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في غزة والضفة، وجهود مصر للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية

كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة

والعمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط