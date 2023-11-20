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الرئيس السيسى يبحث أوضاع غزة هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

 

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في غزة والضفة، وجهود مصر للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية

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كما تناول الاتصال الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة

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والعمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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