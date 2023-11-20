شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للأدوية": نصدر بحوالي 18 مليون دولار سنويًا.. وفتحنا أسواقًا جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأدوية، إننا نعمل على تطوير المصانع والشركات التابعة لنا، وفى الوقت الحالى نصدر بحوالى 16 إلى 18 مليون دولار من الأدوية سنويا، وفتحنا أسواقًا جديدة مثل الجزائر.

وأضاف خلال مؤتمر كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، المنعقد حاليا بالقاهرة،: "شغالين على جميع المناطق الإنتاجية لتطويرها، ويتم تطور المنتجات الموجودة لدينا، وحاليا نضيف للشركات إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكر، وضغط الدم وأمراض القلب وأدوية سيولة الدم، وهى أمراض أسعار الأدوية الخاصة بها فى الوقت الحالى مرتفعة الثمن، يصل سعرها فى السوق من 300 إلى 500 جنيه، وحاليا نحاول توفيرها بأسعار أقل من ذلك وجودة ممتازة، وبالتالى ستساعد المريض وتساعد الشركات المنتجة، لأن الأمراض المزمنة يتناول المريض الأدوية الخاصة بها باستمرار".

وتابع: لدينا مشروعات كثيرة مثل تطوير المصانع وصناعة المواد الخام، ونتفاوض مع مستثمر مصرى ومع شركات هندية، بحيث نصنع المواد الخام المهمة بالنسبة لنا مثل المضادات الحيوية رقم واحد كمصنع، والمصنع الثانى هو مصنع لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة، والثالث المواد غير الفعالة، موضحا إن الشرط الأساسى للتفاوض هو أن يمثل الإنتاج للتصدير بنسبة 70% و30 % للسوق المحلى.

وشدد على أن هناك مشروعًا لإنتاج الأدوية البيولوجية، ويجرى التفاوض مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا لتصنيع المواد الخام فى مصر، وهى التى تنتج أدوية السرطان والأدوية الهرمونية، والتى تعتبر مستوردة فى الوقت الحالى.

وأضاف، أن التركيز على إنتاج الأدوية، ونحاول نعمل لكل شركة هوية، موضحا أن هناك شركة تنتج أدوية الأمراض الصدرية، وأخرى لإنتاج الأدوية البيولوجية، وأن كل شركة ستنتج نوعية محددة من الأدوية.