شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة من الأمم المتحدة والصحة العالمية تجلى 31 رضيعا من مستشفى الشفاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها اليوم، إن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والهلال الأحمر بقيادة منظمة الصحة العالمية قامت بإجلاء 31 رضيعًا من مستشفى الشفاء فى غزة.

ورافقت بعثة الأمم المتحدة المشتركة بقيادة منظمة الصحة العالمية 6 سيارات إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطينى لإجلاء 31 طفلاً من مستشفى الشفاء فى شمال غزة إلى منشأة فى الجنوب 19 نوفمبر 2023

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، على أن بعثة الأمم المتحدة المشتركة الثانية بقيادة منظمة الصحة العالمية، والتى تعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، فى وقت سابق اليوم بإجلاء 31 طفلاً من مستشفى الشفاء فى شمال غزة إلى مستشفى فى جنوب غزة. وتم نقل الأطفال المصابين بأمراض خطيرة فى 6 سيارات إسعاف قدمها الهلال الأحمر الفلسطينى وزودها بالطاقم الطبى. ومن بين أعضاء البعثة الآخرين منظمة الأمم المتحدة، واليونيسف، والأونروا.

تم تقييم المهمة مرة أخرى على أنها عالية الخطورة، بسبب القتال النشط الذى يجرى على مقربة من المستشفى.

وكان هؤلاء الأطفال الخدج وذوى الوزن المنخفض عند الولادة قد تم نقلهم فى وقت سابق من وحدة الأطفال حديثى الولادة فى الشفاء إلى منطقة أكثر أماناً فى المستشفى، بسبب نقص الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة دعم حياتهم، والمخاطر الأمنية فى المستشفى. بالأمس والليلة الماضية، توفى طفلان قبل أن تتم عملية الإخلاء. (ملاحظة، كان هناك 33 طفلاً تحت الرعاية أمس، وفقًا لتحديث وزارة الصحة).

وتم نقل الأطفال بنجاح إلى وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة فى مستشفى الهلال الإماراتى للولادة جنوب قطاع غزة، حيث يتم تقييم حالتهم وتحقيق الاستقرار لهم. ويقول الأطباء هناك أن جميع الأطفال يعانون من إصابات خطيرة بسبب نقص الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة إجراءات مكافحة العدوى فى مستشفى الشفاء. و11 فى حالة حرجة.

وللأسف، لم يكن أى من الأطفال الرضع برفقة أفراد الأسرة، حيث أن وزارة الصحة لديها معلومات محدودة فقط، وغير قادرة حاليًا على العثور على أفراد الأسرة المقربين. كما تم إجلاء 6 عاملين صحيين و10 من أفراد أسرهم الذين كانوا يحتمون بالمستشفى.

أصبحت عملية الإخلاء، التى طلبها العاملون الصحيون والمرضى خلال المهمة المشتركة أمس، ضرورية لأن مستشفى الشفاء لم يعد قادراً على العمل بسبب نقص المياه النظيفة والوقود والإمدادات الطبية والغذاء والمواد الأساسية الأخرى والحاجة إلى الإخلاء. الأعمال العدائية الشديدة. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بشأن سلامة واحتياجات المرضى والعاملين الصحيين الذين يبقون فى مستشفى الشفاء، وفى المستشفيات القليلة التى تعمل جزئيًا فى الشمال والتى تواجه الإغلاق الوشيك.

ويجب إعادة ترميم مستشفى الشفاء، الذى كان فى السابق أكبر مستشفى إحالة وأكثرها تقدمًا فى غزة، إلى جانب المستشفيات الأخرى، بالكامل لتقديم الخدمات الصحية التى تشتد الحاجة إليها فى غزة.

ترأس بعثة اليوم كبار موظفى منظمة الصحة العالمية، بما فى ذلك أخصائى طبى وطبيب، وممثلون عن اليونيسف ودائرة الأمم المتحدة والأونروا، وضمت البعثة طواقم طبية من جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إلى جانب سيارات الإسعاف التابعة لها، وتشعر منظمة الصحة العالمية بالامتنان لشراكتها ودعم بقية هيئات الأمم المتحدة التى تعمل معًا كأمم متحدة واحدة.

وتأتى هذه العملية المعقدة وعالية المخاطر، التى تجرى فى منطقة نزاع نشطة، فى أعقاب بعثة تقييم تم إرسالها أمس، 18 نوفمبر، والتى ضمت خبراء فى الصحة العامة، وأخصائيين لوجستيين، وموظفين أمنيين من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وإدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، ودائرة الأمم المتحدة بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية. لقد تم تفادى تعارض مهمة اليوم مع اسرائيل ومع السلطات الفعلية.

ولا يزال هناك أكثر من 250 مريضًا و20 عاملًا صحيًا فى مستشفى الشفاء، وجميعهم يطلبون الإخلاء الفورى. ويجرى التخطيط لإجلاء المرضى المتبقين وأسرهم والعاملين فى مجال الرعاية الصحية. ونظراً للقيود الأمنية واللوجستية المعقدة، ستستغرق عمليات الإجلاء هذه عدة أيام وستعطى الأولوية لـ 22 مريضًا يخضعون لغسيل الكلى و50 مريضًا يعانون من إصابات فى العمود الفقرى. وتؤكد منظمة الصحة العالمية من جديد احترامها لتفانى واحترافية وإنسانية وشجاعة الموظفين الصحيين الذين واصلوا رعاية مرضاهم فى ظل ظروف صعبة لا يمكن تصورها.

وتكرر منظمة الصحة العالمية نداءها لبذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية فى غزة. إننا ندعو إلى وقف فورى لإطلاق النار، والتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن - والعديد منهم لديهم احتياجات طبية خطيرة - ووقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والمرافق الصحية. البنية التحتية الحيوية الأخرى.