شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الصين لدعم جهود إنهاء الحرب على غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الصينية، بكين اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة. ونشر المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فيديو لحظة وصول الوزير شكري بصحة اللجنة الوزارية، وكتب: "وزير الخارجية يصل إلى بكين مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية المكلفة بالتحرك دولياً لدعم جهود إنهاء الحرب فى قطاع غزة."

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