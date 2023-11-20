شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج ترخيص لتاندة أو فاترينة.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظات الجمهورية توسعًا في المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة، لتقديم كل الخدمات الحكومية بشكل مميكن وحضاري يليق بالمواطنين، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة مرتبطة بالعديد من الجهات تتيح الحصول على الخدمات من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى، تيسيرًا على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية، توضيحًا لخطوات وإجراءات استخراج ترخيص أو تجديد ترخيص (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، نوضحها في السطور التالية:

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة:

-حصور مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-حضور صاحب الفاترينة بنفسه.

المستندات المطلوبة:

مستندات رئيسية تقدم في حالتي طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

في حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الآتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.

في حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الآتي بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

-الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

الإجراءات:

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

-سداد رسم المعاينة.

-بناءً على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

-سداد رسوم الترخيص في الخزينة المختصة.

-استلام ترخيص إشغال الطريق.

جديرٌ بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تركز الدورات التدريبية على عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور فى المراكز التكنولوجية.