شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ديسمبر بداية شهر كيهك.. تعرف على أبرز أمثاله الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الشهور القبطية بموسم الزراعة طوال العام، حيث استخدمها المصريون القدماء فى كل ما يختص بالزراعة والحصاد، ولا تزال هذه الشهور تستخدم فى الريف المصرى المعاصر، إذ إنها مرتبطة بمواعيد الزراعة والحصاد، واستخدمها الأقباط كذلك فى عصور لاحقة.

ومن المقرر أن يبدأ شهر كيهك يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر الشهر الرابع فى التقويم المصرى وفى التقويم الجريجورى ويبدأ 11 ديسمبر وينتهى 10 يناير.

ويعتبر شهر كيهك الشهر الذى شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد، يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

وخصصت الكنيسة القبطية شهر كيهك السابق لميلاد السيد المسيح، واعتبرته من أكثر الشهور روحانية، لأنه شهر التسابيح والصلوات، وشهر كيهك له كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح".

وسمى شهر كيهك، بشهر التسبيح أو الشهر المريمى أو سبعة وأربعة، وتسمية "سبعة وأربعة" لها علاقة بتلاوة الـ"7 ثيؤطوكيات"، والـ"4 هوسات"، الخاصة بالتسبحة، لذلك اصطلح الناس على تسميتها بهذا الاسم.