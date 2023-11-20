شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح: رفع حالة الاستعداد طوال الشتاء للتعامل مع تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم رفع حالة الاستعداد والتأهب، فى جميع قطاعات المحافظة، وتستمر طوال فصل الشتاء، للتعامل مع آثار الطقس المتقلب والأمطار والسيول المتوقعة، مؤكداً على جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتنسيق بين شركة المياه والصرف الصحى ومجالس المدن، لنشر فرق الطوارئ وسيارات ومعدات كسح وإزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق السكنية وعلى الطرق السريعة، مشيراً إلى اتخاذ كافة القرارات والتدابير، التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومن بين هذه القرارت تعطيل الدراسة وقت الضرورة حفاظاً على سلامة التلاميذ.

وأوضح محافظ مطروح، فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن هناك خطط استعداد شاملة، للتعامل مع آثار سقوط الأمطار، وسوء حالة الطقس والتقلبات الجوية المتوقعة، حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مع وجود لجان لمتابعة ومراقبة مخرات السيول، وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وتشكيل لجان لإدارة الأزمات، بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة، مع متابعة تطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطارا غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول، مع إزالة تجمعات المياه من على الطرق السريعة ومن شوارع المدن وقت سقوط الأمطار أولا بأول.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن أطقم الشركة وفرق الطوارئ، جاهزة ومدربة بشكل جيد، للتعامل بشكل سريع مع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والمناطق المنخفضة، مشيراً إلى نجاح فرق الشركة فى تنفيذ مهامها فى جميع المرات التى تساقطت فيها الأمطار الغزيرة خلال السنوات الماضية، من خلال نشر الفرق وعملها أثناء وبعد سقوط الأمطار، تحت إشراف قيادات الشركة لسرعة التعامل ومنع إعاقة مياه الأمطار لحركة السيارات والمشاة بالشوارع.

وأكد العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه تم مراجعة جاهزية سيارات ومعدات وفريق الطوارئ بمجلس المدينة، لسرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار باستخدام المضخات وسيارات الكسح واللوادر والسيارات والمعدات المخصصة لذلك، والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى والحماية المدنية، ووضع خريطة للإنتشار، لتغطية كافة المناطق التى تحتاج للتدخل.