شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسكين المعلمين بالدفعة الأولى من مبادرة 1000 مدير مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت

والتعليم الفنى، من البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة، موضحة أن البرنامج التدريبى استمر لمدة أسبوعين

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وزارة التربية والتعليم

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، مشيرا إلى أن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة والوزارة تدعمهم بكافة السبل الممكنة لإنجاح رسالتهم السامية.

وقال وزير التربية والتعليم: الوزارة حرصت على تلقي المديرين الجدد البرنامج التوعوي حرصا منها على توعيتهم بمختلف الشئون الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والقطاع التعليمي ككل، مطالبا إياهم باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وشدد الدكتور رضا حجازى، على دور المديرين الجدد في التوعية بما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لتطوير التعليم، موضحا أن ملف التعليم يمثل قضية أمن قومي ولهذا حرصت القيادة السياسية على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها إيمانا منها بأن بناء الإنسان هو أساس تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد الدكتور رضا حجازي على أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية والتي يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء الدولة.

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيهات لمديرى المديريات التعليمية بعد انتهاء البرنامج التدريبى بالبدء فى إجراءات التعاقد مع المعلمين وتكليفهم بوظيفة مدير مدرسة، حيث أرسل الوزير كتابا دوريا للمديريات رقم 38 لسنة 2023 أكد فيه على مديري المديريات التعليمية كل في دائرة اختصاصه تكليف المعلميز وعددهم 350 معلما، الحاصلين على دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة بإحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التى يعمل بها لمدة عام، كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم على كافة مديري المديريات التعليمية كل فيما يخصه تنفيذ تكليف تعيين المديرين الجدد مع موافاة الوزارة بما يفيد صدور قرارات التعيين في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل.

من جانبهم رحب المعلمين الجدد بقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشان تكليفهم للعمل بالمدارس، حيث أكد الدكتور علاء الجندى أنهم تلقوا تدريبات على أعلى مستوى، مضيفا أن الفترة المقبلة سوف تشهد العمل الفعلى على أرض الواقع داخل المدارس وهذه فرصة مهمة فى إثبات قدرتهم على القيادة، موضحا أنه يطمحون فى إضافة كل ما هو جديد وتنفيذ أثر التدريبات فى الإدارة المدرسية.