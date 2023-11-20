شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص. وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص.

نتيجة الاستطلاع

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