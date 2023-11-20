هل ترتفع أعداد السائحين ونسب الإقبال بالفنادق بعد حرب غزة؟.. خبيران يُجيبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن أعداد السائحين ستعود للارتفاع مجددًا بعد حرب غزة، وكذلك نسب الإشغال وحجز الفنادق السياحية، خاصة أن نسبة إلغاء الحجوزات لم تكن بالكبيرة.

أضاف "صادق"، لـ "الخليج 365"، أن أعداد السائحين سترتفع مجددًا في نهاية العام عند دخول الأعياد.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن السبب في ذلك يعود إلى تمتع مصر بمناخ متميز، يجذب السائحين من شتى أنحاء العالم، إذا يكون الجو لطيفًا في مصر على عكس البلدان الأخرى التي تتسم بالثلوج والصقيع.

من جانبه، قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن السياحة المصرية تتسم بتنوع المقاصد، وأنها طوال العام وليست موسمية، وأن حرب غزة كان لها تأثيرًا بطبيعة الحال على السياحة المصرية، ولكنه لم يكن كبيرًا، وتعمل الوزارة على تداركه من خلال الترويج للمقاصد السياحية المصرية بجميع المعارض الدولية، وطمأنة المستثمرين وشركات الطيران بشأن استقرار الأجواء المصرية.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استخدام حملات ترويجية وتنشيطية؛ لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم عن طريق الحديث عن المناخ في مصر خلال تلك فترة واستخدام عناوين جاذبة، والترويج عبر السوشيال ميديا، وغيرها من الطرق التي تعمل على زيادة تدفق السائحين.

وكان عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما تأتي فترة الكريسماس سوف يتم إطلاق حملة بعنوان "كريسماس مشمس"، والكريسماس في العالم أجمع تكون السماء رمادي خلاله، والثلوج تهبط في كل مكان.

اقرأ أيضًا:

تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد

الأرخص عالميًا.. "الآثار": الحج السياحي هذا العام سيكون الأفضل

السر في الريال.. "السياحة": أسعار الحج لم تتغير منذ عام 2015