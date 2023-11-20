طابقان من اللهب.. حريق مصنع منتجات جلدية ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل مصنع لمنتجات الجلد ببولاق الدكرور غرب الجيزة اليوم الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بصفط اللبن.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع لمنتجات الجلد "حقائب - سترات" بشارع السنترال والمكون من طابقين.
حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون امتدادها إلى المجاورات ولم يسفر عن الحريق إصابات.