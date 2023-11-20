شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب شباب وفتيات السويس على مهن يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة السويس بدأت فعاليات البرنامجين التدريبين المجانيين على مهنتي التفصيل والخياطة، ومهارات اللغة الإنجليزية، وذلك بمركز التدريب المهني النموذجي السويس، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وسعياً من المديرية في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتدريب من أجل التشغيل للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريرٍ للوزارة، أنه استقبل المتدربين بالبرنامجين، ونقل لهم تحيات وزير العمل حسن شحاتة، مؤكداً حرصه واهتمامه بالتدريب المهني للشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالمحافظة وحثهم على الاستفادة من البرامج التدريبية، والالتزام خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيراً إلى أن التدريب المهني هام جدا لدخول سوق العمل، وأن التدريب تقدمه المديرية بالمجان للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، ورافقه خلال الفعاليات اشرف مغربي مدير المركز، والمشرفين على البرامج التدريبية.