شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالغربية: مناهضة العنف والتحرش ضمن آليات تأمين بيئة العمل والان مع تفاصيل الخبر
وجرى التنويه على أهمية مناهضة العنف والتحرش وأنها من ضمن تأمين بيئة العمل، واستعراض أنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها والتغيرات المناخية الحالية واثرها على بيئه العمل، وكيفية التعامل معها وبالتالي زيادة الوعى للعاملين مما يؤثر على انتاجية الفرد العامل المنشأة التي يعمل بها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن سعي مديريات العمل في تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة لها في التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت بأهمية المساواة ومخاطر عدم توافرها، وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية.
واكد أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية في تقريره للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها داخل المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر اساسي من عناصر التنمية للمجتمع، مشيراً إلى أنه القي الندوة الدكتورة أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الاسرة المصرية بالمديرية.
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