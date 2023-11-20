شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية عمل القاهرة تنظم ندوة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوه للتوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا"، بالمعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة، نفذها مكتب السلامة والصحة المهنية بحضور مجموعة من الأساتذة والطلاب والعاملين بالمعهد.

واستعرضت الندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والإخلاء، وكيفية إعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق، والتعريف بدور مراكز التدريب المنتشرة بالمحافظات وعددها 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل، وذلك لتوجيه رسالة للشباب حول كيفية تنمية مهارتهم وتغيير ثقافتهم نحو العمل الحر والمشروعات الصغيرة، ضمن جهود المديرية المستمرة في نشر التوعية والتثقيف بأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام القانون فيما يخص هذا الشأن لتوفير الحماية والأمان للمنشآت والعاملين بها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الندوة تأتى ضمن سلسلة الندوات التى بدأتها إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل بالمحافظات لتنفيذ رؤية ورسالة الوزارة فيما يخص تحسين شروط و ظروف العمل، وتقديم الرعاية الحماية للعمال وتوفير بيئة عمل آمنة.

ومن جانبه أكد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات خاصة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية والتي تنفذها ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف من خلال الأجهزة التابعة للمديريات تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة لتوفير مناخ عمل آمن وحماية العمال والطلاب والمترددين من المخاطر، مشيرا إلى أنه شارك في تنظيم الندوة الكيميائية سوسو محمد صبري مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمصر الجديدة ، بحضور صفاء ربيع مدير ادارة رعاية الطفل ، وصفاء عبد المناف مدير ادارة التخطيط ،وذلك تحت رعاية الدكتورة سوزان أبو العينين عميد المعهد، وبحضور المهندسة مني وليم مدير السلامة والصحة المهنيه بالمنشأة، وماجد مجدي المسئول الإداري المنظم للندوة.

وقالت وزارة العمل في بيان لها، إنه جرى تنظيم ندوة للتوعية فى مجال عمل الطفل، من خلال مديرية العمل بمحافظة المنوفية، حول أحكام ومواد قانون العمل الخاصة بتشغيل الاطفال طبقا للقانون 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بمصنع فيتو للملابس الجاهزة ومقره اشمون الطريق الدائري، بحضور 10 عمال من إجمالى عماله، وذلك تحت إشراف إدارة الرعاية بالمديرية ، وتنفيذاً لسياسة المديرية نحو نشر التوعية القانونية لطرفى العمل من أصحاب أعمال وعمال وطبقاً للخطة الموضوعة داخل الإدارة وتنفذها المكاتب والمناطق التابعة للمديرية ، لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين وإيجاد مناخ عمل آمن.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك الندوات التى يتم تنفيذها بمديريات العمل بالمحافظات من خلال الإدارات والمكاتب التابعة ، تتم وفق خطط موضوعة من قبل الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة، وتحت إشرافها.

وأكد المهندس سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة حول تحسين شروط وظروف العمل، وتقديم الرعاية والحماية للعمال والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والعمل على توفير مناخ عمل آمن يحمي العمال والمنشآت في آن واحد، مؤكداً استمرار المديرية في سعيها نحو تهيئة مناخ العمل في كافة المنشآت بمختلف القطاعات ليصبح آمناً وتعزيز وتوطيد علاقات العمل والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكلا طرفى العملية الإنتاجية، مشيراً إلى انه حاضر في الندوة منى عبدالحليم الجزيرى موجه فنى منطقه عمل أشمون، وناهد عبدالغنى قطب مفتش مكتب العمل بأشمون.