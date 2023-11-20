شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: انتهاء امتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، انتهاء الكلية من تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم " للطلاب على مستوى الفرق الدراسية المختلفة، مشيرا على انتظام أعمال التصحيح والرصد بالكلية.

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه من المقرر إعلان النتيجة للطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلانها بحد أٌقصى نهاية الأسبوع الجارى وإتاحتها للطلاب عبر موقع الكلية.

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى بجامعة حلوان الأهلية الأسبوع الجارى وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/2024 .