شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: انتهاء امتحانات الميد تيرم وإعلان النتائج نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريح لـ" الخليج 365" أنه من المقرر إعلان النتيجة للطلاب فور الانتهاء من أعمال التصحيح، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلانها بحد أٌقصى نهاية الأسبوع الجارى وإتاحتها للطلاب عبر موقع الكلية.
وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسى بجامعة حلوان الأهلية الأسبوع الجارى وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023/2024 .
وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، جاهزية الكليات لاتمام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" على أن تنطلق الأسبوع القادم، مؤكدا انتهاء الكليات من إعلان جداول الامتحانات وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكليات وصفحاتها الرسمية.
وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاختبارات ستعقد بشكل إلكترونى فى بعض الكليات ، كما تجرى بنظام العملى فى كليات آخرى ذات الطابع الطبي والصحى، وذلك وفقا لطبيعة الدراسة والمقررات الدراسية فى كل كلية.
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