"فريدة" تطلب خلع زوجها: "حرق وشي عشان القهوة من غير وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "فريدة" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "جوزي حرق وشي عشان عملت له قهوة من غير وش".

تروي "فريدة . ع" 31 سنة: تزوجت منذ عام من "محمد .أ" 36 سنة- سائق، ومنذ الأيام الأولى للزواج والمشكلة التي أعاني منها هي عنف زوجي معي، حيث يقوم ضربي وإهانتي لأقل الأسباب.

أضافت الزوجة: في كل مرة أجهز الطعام لا يعجب زوجي مذاق الأكل، ويقوم بإلقائه على الأرض بداعي أنه لا يشبه طعام والدته، بعدها ذهبت إلى والدته كي تعلمني كيفية تحضير الطعام الذي يحبه. بالفعل فعلت ذلك لكنه لم يعجبه أيضًا وعندما ذهبنا لتناول الغداء ذات يوم في أحد المطاعم أخبرته حينها أن طعامي أفضل منه، فلم يعجبه حديثي وقام بإلقاء طبق "شوربة" على جسدي أمام الجميع، فتركته وذهبت إلى منزل أسرتي.

استكملت فريدة : جاءت حماتي لأسرتي وصالحتني وعدت إلى منزلي "يومين عاملني فيهم كويس وبعدها كان بيروح ياكل عند والدته"، ويتركني وحيدة بالمنزل، وعندما عاتبته قال لي "دي طريقتي إذا كان عجبك" ثم طلب مني إعداد "فنجان قهوة".

تواصل: بالفعل أعددت له فنجان القهوة وأثناء وضعه أمامه اهتز من يدي "القهوة بقت من غير وش" فألقاه على وجهي فتركته وعدت إلى أسرتي، ولجأت بعدها إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1522 لسنة 2023 ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.