شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.