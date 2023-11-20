شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني، بأن أكثر من 7 قذائف مدفعية أصابت المستشفى الإندونيسي، وأكدت إدارة المستشفى عدم تلقيها أي طلب من الاحتلال للإخلاء.

وقال إعلام فلسطيني: إدارة المستشفى الإندونيسي أخلت ساحة المشفى ونقلت النازحين إلى داخله، وإصابة اثنين من الطواقم الطبية جراء قصف المستشفى الإندونيسي في غزة