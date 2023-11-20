شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن مواعيد تقييمات اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس مواعيد تقييمات اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث حددت مدارس انطلاق اختبار الشهر بداية من غد الثلاثاء 21 نوفمبر الجارى حتى السبت 2 ديسمبر المقبل، موضحة أن الامتحانات تعقد أثناء اليوم الدراسي مع الالتزام بالفترة الدراسية ولن يسمح للطالب الغائب في الحصة الأولى بحضور الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسى وتعليمات المشرفين و الملاحظين وأي مخالفة سيتم إلغاء الامتحان للطالب، كما يمنع إحضار التليفون المحمول، على أن تعقد الاختبارات فى امتحان شهر نوفمبر فقط بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر، ويتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال معلم المادة والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أن الأسئلة فى اختبارات الشهر أو التقييم الثانى عبارة عن جزئيات قصيرة هدفها قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليا من موضوعات وتفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، موضحة أن الطلاب يؤدون الامتحان وفق مواصفة امتحان شهر أكتوبر عبارة عن أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية اى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان شهر نوفمبر هو آخر اختبار شهر لطلاب النقل بالفصل الدراسي الأول، على أن يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل، مؤكدة أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم وليس تحصيل الدرجات أو مجرد النجاح والرسوب، مشددة على أن أهداف التعلم اختلفت مع بدء تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد للتعليم من أجل بناء الشخصية المصرية وبناء وتخريج جيل قادر على التعلم الذى يخدم سوق العمل المحلى والعالمى وحصولهم على فرص عمل.