شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستعد لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي العام أجهزة التابلت، حيث يتم توزيع الجهاز اللوحى على المدارس قريباً، وسيتم تعميم التعليمات الخاصة بتوزيع الجهاز على المدارس أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسلم قرابة 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوى العام سنوياً أجهزة التابلت.

وكانت المدارس وجهت لطلاب الصف الثانى الثانوى تعليمات بصرورة توصيل أجهزة التابلت بالإنترنت فى المنزل واستقبال التطبيق الجديد المتاح عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وخطوات تسطيب التطبيق على التابلت، موضحة أن التطبيق أو البرنامج الجديد سوف يكون مهم استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تنطلق يناير المقبل .

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، يتم مراجعة وتدقيق كافة بيانات الطلاب المقيدين على قواعد البيانات المركزية والتأكد من مطابقتها لواقع البيانات بالمدارس وفقا لسجلات شئون الطلبة.

وشددت على ضرورة مراجعة وتدقيق واستكمال بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وتسجيل بيانات التابلت التعليمي لجميع طلاب الصف الاول الثانوي فور إستلامه والتأكيد على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي بضرورة القيام بسداد رسوم تأمين التابلت وذلك من خلال منافذ الدفع المخصصة لذلك.