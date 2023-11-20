شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، انتظام الطلاب فى اداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" حيث بدأ الطلاب الامتحانات فى تمام الساعة العاشرة صباحًا داخل قاعات الكلية.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، انتظام الاختبارات وتؤدى بالكلية فى زمن المحاضرات المعلنة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية والشعب على موقع الكلية.

وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن تصحيح نماذج إجابات امتحانات الميد تيرم تتم بشكل يومى فور الانتهاء من أداء الاختبارات يبدأ أساتذة المواد فى التصحيح والرصد تمهيدًا لإعلان النتائج للطلاب.