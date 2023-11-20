شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف أمام معبر رفح المخصصة لنقل أطفال فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يتفقد سيارات الإسعاف أمام معبر رفح المخصصة لنقل الأطفال الفلسطينيين الخدج من قطاع غزة.

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان له اثناء زيارته إلى محافظه شمال سيناء.

وأكد المحافظ، أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الصحة سيستقبل الأطفال الفلسطينيين فى معبر رفح البرى تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد وزير الصحة، أن هناك تكليف رئاسى بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الإحتلال، فى مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش قام وزير الصحة يرافقه المحافظ والسفير التركى بوداع الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش على متن طائرة إلى تركيا.