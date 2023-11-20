شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: زيادة طرح كميات السكر بمنافذ المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وطرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مع استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وقالت أمل دوابة، العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم يوميا كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وطرح الكيلو بـ 27 جنيها، بجانب أيضا صرف السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل المنتجات .

وأضافت أمل دوابة لـ"الخليج 365"، أنه يتم زيادة معدلات ضخ السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياجات الشركات أول بأول من كل السلع والمنتجات الغذائية.