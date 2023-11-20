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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية  التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

 

 

-الطماطم بـ 10.5جنيه. 

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18.5 جنيه.

 

‏-البصل الأبيض  بـ 26 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها.  

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر 11.5جنيه. 

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 22.5 جنيها. 

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 12 جنيها.

 

-جوافة بـ 17 جنيها.  

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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