"جثة طائرة" تثير لغزًا في الظاهر.. والمباحث تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت الشرطة على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر أسفل عقار بمنطقة الظاهر غرب العاصمة.

تلقى رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية ملقاة بالشارع دائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة "منال.ع." تبلغ من العمر 27 سنة ترتدي ملابسها كاملة ويوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة سقوطا من علو.

فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.