للذكور والإناث | آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 (10 ضوابط للتسجيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تواصل هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأثنين، وحتى الجمعة 24 فبراير 2023، استقبال طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى للهيئة.

موقع النيابة الإدارية

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي هــــــــــــــــنا

- طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

- يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف-.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.



1-كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

2- كتابة الرقم القومي المُكون من 14 رقما بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

3- تأكيد ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث أن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

4- كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة "محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة" ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

5- تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة "إنجليزي، فرنساوي، عربي" من واقع شهادة التخرج، إذ أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

6- كتابة المجموع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

7- تحديد سنة التخرج بكل دقة، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

8- بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلًا.

9- استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

10- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد 5 نسخ والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.

ويشترط لسحب ملف التقديم للنيابة الإدارية، للبنات والبنين، ما يلي:

إحضار وثيقة التعارف التي تمت طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).

إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

وأكدت النيابة الإدارية أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة، كما أوضحت أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.