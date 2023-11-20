جحيم الـ10 آلاف متر.. حريق هائل داخل مصنع مراتب بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل مصنع مراتب مركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنشأة صناعية بدائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور المركز.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مصنع مراتب مكون من طابق واحد على مساحة 10 آلاف متر، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران دون خسائر في الأرواح.