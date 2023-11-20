سحابة دخان تغطي سماء أطفيح.. 20 رجل إطفاء يجابهون جحيم مصنع مراتب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشرت قوات الشرطة بمحيط مصنع مراتب بأطفيح جنوب الجيزة، اندلعت فيه النيران اليوم الاثنين.

توافدت قيادات مديرية أمن الجيزة على موقع الحريق للإشراف على عملية المجابهة والسيطرة على النيران مع تقليل حجم الخسائر. ورصدت الصور الأولى سحابة دخان غطت سماء المنطقة وسط جهود رجال الإطفاء.

البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب، إخطار من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ لغرفة العمليات بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنشأة صناعية بدائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور المركز.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مصنع مراتب مكون من طابق واحد على مساحة 10 آلاف متر، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة النيران دون خسائر في الأرواح.