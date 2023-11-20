28 طفلًا.. بدء نقل الأطفال المبتسرين من غزة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الإثنين، انطلاق طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل من أمام مستشفى الهلال الإماراتي في رفح، لنقل 28 طفلاً من الأطفال الخدج إلى معبر رفح؛ تمهيدًا لنقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وبحسب بيان للهلال الأحمر، فإن عملية نقل الأطفال الخدج تأتي بتنسيق من منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتستعد السلطات المصرية بنحو 80 سيارة إسعاف تصطف أمام معبر رفح استعدادا لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال المبتسرين الذين جرى نقلهم خارج مستشفى الشفاء أمس.

وأشارت قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود حضانات مجهزة بعربات الإسعاف أمام معبر رفح لتقديم كل سبل الدعم اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

وعصر أمس، أجلت بعثة مشتركة للأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 31 طفلًا من مستشفى الشفاء في شمال غزة إلى مستشفى الهلال الإماراتي جنوبي القطاع، حيث نُقل الأطفال المُصابون باعتلالات وخيمة في 6 سيارات إسعاف أمدَّها الهلال الأحمر بما يلزم من مستلزمات وأطقم طبية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، لوجود 11 طفلاً من الأطفال الخدج الذين جرى إجلائهم من مستشفى الشفاء، في حالة حرجة.

ونقلت الصحة العالمية عن أطباء بمستشفى الهلال الإماراتي قولهم إن جميع الأطفال يعانون من حالات عدوى خطيرة نتجت عن قصور الإمدادات الطبية واستحالة مواصلة تنفيذ تدابير مكافحة العدوى في مستشفى الشفاء، ومن ثم فهناك 11 طفلًا حالتهم حرجة.