6 توجيهات مشددة لمواجهة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات مشددة لجميع المحافظات بشأن التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وحصل الخليج 365 على "خطاب" بالتوجيهات الصادرة للمحافظات والتي بدورها تم إرسالها إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وتضمن الخطاب توجيه رؤساء الوحدات المحلية القروية كلًا في نطاقه بتكليف موظفين للتواجد على مدار الساعة والمرور الدوري لرصد وجود أي تشوينات أو محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية وإفادة غرفة الأزمات والزراعة والشرطة حتى يتسنى الإزالة الفورية في المهد.

كما تضمنت التعليمات، حصر محال بيع مواد البناء والجباسات والمصانع المنتجة لمواد البناء وإخطارها رسميًا بعدم بيع أي مواد بناء إلا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية.

وأضاف المصدر أنه تم التوجيه أيضا بوضع اسم المتعدي واسم المقاول واسم المهندس المختص في محضر المخالفة الذي يتم تحريره سواء محضر تعدي على أرض زراعية أو محضر تبوير أرض زراعية.

كما تم التوجيه بمصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء ما لم يكن هناك تصريحًا معتمدًا ومختومًا صادر من المركز من المقاولين المخالفين (تحت تصرف النيابة).

وفيما يلي نص التوجيهات الجديدة لمواجهة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية.