4 مطالب للجالية المصرية بالسعودية من وزيرة الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

طالب أعضاء الجالية المصرية بالسعودية، وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، بتوفير آليات متعددة للترويج للاستثمارات بمصر وأن يكون هناك قطاعات في مصر مستهدفة بالتخصيص على الفور.

وأشادوا بجهود وزيرة الهجرة لما أحدثته من ثورة كبيرة في ملف المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مطالبينها بالاستمرار واستكمال المشوار الدي تم البدء به قائلين: كملي المشوار واحنا في ضهرك.

وقالوا خلال لقاء السفيرة سها جندي، ببعض أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن جولتها الخارجية لبعض الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر: إن المشاركة بالانتخابات واجب وطني على كل المصريين بالخارج لإعطاء رسالة لنقول للعالم أنه على الرغم من كل الضغوط التي تواجهها الدولة المصرية وأنهم عازمون على تشجيع جميع المواطنين في محيطهم للتصويت، مؤكدين أنهم خلف الدولة المصرية.

وأضافوا: وبجانب هذا أيضًا نحن على استعداد لدعم مصر اقتصاديَّا، مشيدين بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج وبمبادرة السيارات التي كانت حلم قديم لدى المصريين بالخارج.

وعبر بعض رجال الأعمال المشاركين عن عدد من الأفكار التي يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري، علاوة على اهتمامهم بالانضمام للشركة، وهو ما شجعته الوزيرة بتأكيدها أن الاستثمار في مصر الآن ليس فقط عمل وطني بل هو أيضًا فرصة اقتصادية ضخمة يجب أن تستغل.